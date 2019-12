Bundestag soll über Änderungen am Klimapaket abstimmen

Berlin (dpa) - Der Bundestag soll heute über Änderungen am Klimapaket abstimmen. Das verlautete aus Parlamentskreisen. Der Bundesrat soll das Ergebnis des Vermittlungsausschusses dann morgen am Freitag billigen. Außerdem entscheidet der Bundestag heute über einen erleichterten Abschuss von Wölfen, wenn die Raubtiere Schafe oder andere Nutztiere reißen. Das Parlament stimmt am Nachmittag über einen entsprechenden Gesetzentwurf ab, auf den sich die große Koalition nach monatelangem Ringen verständigt hatte.