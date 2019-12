Deutschlands Verschuldung sinkt

Berlin (dpa) - Deutschland könnte in diesem Jahr dank struktureller Überschüsse im zweistelligen Milliardenbereich erstmals seit 2002 wieder die europäischen Stabilitätskriterien einhalten. Die Schuldenquote werde bald unter 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinken, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz nach einer Sitzung des Stabilitätsrats von Bund und Ländern in Berlin. Im vergangenen Jahr war die Quote bereits nur ganz knapp verfehlt worden.

Von dpa