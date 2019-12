Explosion in Blankenburg - Toter ist möglicherweise Mieter

Blankenburg (dpa) - Bei dem in Blankenburg nach einer Explosion tot aufgefundenen Menschen handelt es sich laut Polizei möglicherweise um den Mieter der Wohnung. Genauere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Es könne nicht ausgeschlossen werden, «dass das Unglück durch eine Gasexplosion ausgelöst wurde», teilte die Polizei außerdem mit. Die Stadt Blankenburg wolle bei einer Pressekonferenz über den aktuellen Kenntnisstand informieren. Den Angaben zufolge gab es kurz vor 9.00 Uhr eine Explosion in dem Mehrfamilienhaus am Rande der Harzstadt. Rund 25 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.