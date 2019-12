Rundumschlag von Nordkorea gegen USA und EU-Staaten

New York (dpa) - Die nordkoreanische UN-Vertretung hat Gesprächen mit den USA über eine Denuklearisierung eine Absage erteilt und zugleich zu einem verbalen Rundumschlag gegen mehrere EU-Staaten ausgeholt. In einer Stellungnahme der Nordkoreaner heißt es, man müsse nun nicht «längliche Gespräche» mit den USA führen, und eine Denuklearisierung sei vom Tisch. Sechs EU-Staaten hätten Nordkorea auf bösartige Weise verurteilt. Das sei eine «ernsthafte Provokation», «dumm» und Ausdruck ihrer «Paranoia». Diese EU-Staaten spielten den «Schoßhund» für die USA. Ihre Anbiederung an die USA sei «jämmerlich».

Von dpa