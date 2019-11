Tote und Verletzte nach schwerem Erdbeben in Albanien

Tirana (dpa) - Ein schweres Erdbeben hat am frühen Morgen den Westen Albaniens erschüttert. In Tirana, der Hafenstadt Durres und einigen Landgemeinden stürzten Häuser ein, liefen die Menschen in Panik auf die Straße. Mindestens 15 Menschen kamen ums Leben, bestätigte das Verteidigungsministerium. Regierungsstellen sprachen von mindestens 600 Verletzten. Es war das schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten in Albanien. Die Erschütterung war weithin in der Region zu spüren, so etwa in Nordwestgriechenland, Südserbien und in Teilen Süditaliens.

Von dpa