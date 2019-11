Kramp-Karrenbauer will Merz stärker einbinden

Berlin (dpa) - Nach dem Parteitag in Leipzig hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Kooperationsangebot an den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz erneuert. «Er weiß, dass er sich in diese Partei einbringen kann», sagte Kramp-Karrenbauer der «Bild am Sonntag». Es sei jetzt an ihm, das auch zu tun. «Mein Angebot, dass er noch stärker eingebunden werden kann, steht nach wie vor.» Kramp-Karrenbauer hatte auf dem Parteitag am Freitag überraschend die Machtfrage gestellt und ihre Kritiker damit in die Schranken gewiesen. Der Parteitag stärkte ihr deutlich den Rücken.

Von dpa