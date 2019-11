Gut zwei Drittel der Berliner finden Mietendeckel gut

Berlin (dpa) - Der von der rot-rot-grünen Landesregierung geplante Mietendeckel in der Hauptstadt kommt bei der großen Mehrheit der Berliner gut an. Nach einer Umfrage von infratest dimap begrüßen mehr als 70 Prozent der Befragten das Vorhaben, die Mieten fünf Jahre lang einzufrieren und Miet-Obergrenzen einzuführen. Gleichzeitig rechnen 61 Prozent der Befragten damit, dass mit Einführung des Mietendeckels weniger in die Instandhaltung von Wohnungen investiert wird. Nur 29 Prozent gehen davon aus, dass durch das Gesetz die Mieten langfristig sinken.

Von dpa