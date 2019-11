Abschluss in EM-Quali gegen Nordirland

Frankfurt/Main (dpa) - Mit dem Länderspiel gegen Nordirland beschließt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute die EM-Qualifikationsrunde. Das Ticket für die Endrunde 2020 hat die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw schon gelöst. Mit einem Erfolg gegen die Briten würde Rang eins in der Gruppe C und ein Platz im besten Topf bei der EM-Auslosung gesichert. Diese findet am 30. November in Bukarest statt.

Von dpa