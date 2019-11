Scholz richtet Spezialeinheit gegen Steuerbetrug ein

Berlin (dpa) - Das Bundesfinanzministerium will künftig mit einer spezialisierten Einheit gegen groß angelegten Steuerbetrug wie im Fall der «Cum-Ex»-Geschäfte vorgehen. Finanzminister Olaf Scholz werde dazu eine mit 48 Stellen ausgestattete Spezialeinheit beim Bundeszentralamt für Steuern einrichten, berichtet die «Welt am Sonntag». Für die «Task Force gegen Steuergestaltungsmodelle am Kapitalmarkt» seien Ausgaben von etwa 21 Millionen Euro veranschlagt, die im Bundeshaushalt 2020 schon eingeplant seien.

Von dpa