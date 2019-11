Möglicher Weltraumbahnhof in Deutschland

Berlin (dpa) - Ein Weltraumbahnhof in Rostock-Laage oder in Nordholz bei Cuxhaven? Solche Pläne gibt es. In Mecklenburg-Vorpommern laufe bis 2020 ein Gutachten, das den Flughafen in Rostock als Standort prüfe, erklärte eine Sprecherin des dortigen Energieministeriums. Zuvor hatte das «Handelsblatt» darüber berichtet. Auch der Flughafen Nordholz/Cuxhaven sei im Gespräch. Von dort sollten jedoch keine «Space-Shuttles» ins All geschossen werden, betonte die Ministeriumssprecherin bezüglich des Rostocker Flughafens. Es gehe lediglich um Starts von kleinen Trägerraketen.

Von dpa