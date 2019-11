Burgmauer in England stürzt ein - Rettungskräfte im Einsatz

Lewes (dpa) - Nach dem Einsturz einer Burgmauer in der Ortschaft Lewes im Süden von England ist es zu einem Großeinsatz von Rettungskräften gekommen. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war zu sehen, dass die Trümmer teilweise ein Haus unter sich begraben hatten. Vermisst wurde zunächst niemand, wie die Feuerwehr in der Grafschaft Sussex per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Auch über Verletzte gab es zunächst keine Berichte. Trotzdem konnte die Polizei noch nicht ausschließen, dass Menschen unter den Trümmern eingeschlossen waren.

Von dpa