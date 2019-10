Berichte: Labour-Partei will Neuwahlgesetz zustimmen

London (dpa) - Großbritannien steuert auf eine Neuwahl im Dezember zu. Medienberichten zufolge will die größte Oppositionspartei Labour dem von Premier Boris Johnson eingebrachten Wahlgesetz zustimmen. Unklar ist jedoch, ob die Opposition den von Johnson vorgeschlagenen Wahltermin am 12. Dezember beibehalten will. Zuvor hatten bereits die Liberaldemokraten und die Schottische Nationalpartei SNP signalisiert, dass sie eine Neuwahl im Dezember unterstützen könnten. Sie hatten sich allerdings für den 9. Dezember als Wahltermin ausgesprochen.