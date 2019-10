Klöckner lehnt Koalition mit Linken in Thüringen klar ab

Berlin (dpa) - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat eine Koalition ihrer Partei mit der Linkspartei in Thüringen abgelehnt. Die CDU werde überflüssig, wenn sie mit der Linkspartei oder mit der AfD koalieren würde. «Dann braucht es uns nicht mehr», sagte Klöckner vor Gremiensitzungen ihrer Partei in Berlin. Am meisten erschrecke sie, dass die Ansichten der AfD in Thüringen, die einen völkischen Nationalismus haben wolle, und der Linken, die im Wahlprogramm die Rückkehr zum Sozialismus propagiert habe, auf fruchtbaren Boden gefallen seien, sagte Klöckner.

Von dpa