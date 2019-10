Kinderpornografische Dateien verschickt - 21 Verdächtige

Wiesbaden (dpa) – Wegen Verdachts der Weiterleitung von Videodateien, die teils schwere sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen, wird nach einer Razzia in elf Bundesländern gegen 21 Verdächtige ermittelt. Sie seien zwischen 14 und 26 Jahre alt und hätten wohl aus einer Art Laune heraus die Videos über die sozialen Netzwerke geteilt und verbreitet und sich damit strafbar gemacht, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaf Frankfurt, Alexander Badle, der Deutschen Presse-Agentur. Einzelheiten wollen die Ermittler am Montag im BKA in Wiesbaden bekannt geben.

Von dpa