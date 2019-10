Merkel und Macron treffen sich am Airbus-Standort Toulouse

Toulouse (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und Minister beider Länder treffen sich heute Nachmittag in Toulouse. Beim Deutsch-Französischen Ministerrat sollen unter anderem die gemeinsame Klima- und Industriepolitik sowie Verteidigungsprojekte debattiert werden. Merkel und Macron wollen vorher den europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus besuchen. Bei einem Treffen in Paris hatten die beiden schon am Sonntag versichert, bei internationalen Krisen wie dem Brexit und der türkischen Militäroffensive in Syrien zusammenstehen zu wollen.

Von dpa