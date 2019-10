Online-Spiel «Fortnite» kehrt zurück

New York (dpa) - Die Auszeit für Fans des populären Online-Spiels «Fortnite» ist vorbei. Der Publisher Epic startete das Spiel mit einer frischen Spielwelt neu. Am Sonntagabend war die bisherige «Fortnite»-Insel nach dem «Saison-Finale» plötzlich in einem schwarzen Loch verschwunden und die Spieler blieben ratlos zurück. Bei dem Spiel treten im sogenannten «Battle-Royal»-Modus einzelne Player und Teams gegeneinander im Kampf an. Es gewinnen der letzte Überlebende oder das letzte verbliebende Team. Im Sommer gab es in New York eine «Fortnite»-Weltmeisterschaft mit Preisgeldern von insgesamt 30 Millionen Dollar.

Von dpa