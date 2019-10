Starker Taifun sucht Tokio heim - Mindestens zwei Tote

Tokio (dpa) - Ein außergewöhnlich heftiger Taifun hat Tokio und umliegende Regionen mit sintflutartigen Regenfällen überzogen und mindestens zwei Menschen in den Tod gerissen. Dutzende wurden in den Sturmböen verletzt, mehrere Menschen galten am Abend als vermisst, wie das japanische Fernsehen berichtete. Wegen der Gefahr durch die Niederschläge hatten die Behörden für Tokio sowie sechs weitere Regionen erstmals die höchste Warnstufe ausgegeben. Mehr als drei Millionen Bewohner des Landes wurde geraten, sich vor dem Wirbelsturm «Hagibis» in Sicherheit zu bringen.

Von dpa