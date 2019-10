Bauernverband: Stimmung unter Landwirten schlecht

Berlin (dpa) - Landwirte in Deutschland sehen ihre Lage dem Deutschen Bauernverband zufolge zunehmend pessimistisch. «Die Stimmung in der Landwirtschaft ist so schlecht wie lange nicht mehr», sagte DBV-Präsident Joachim Rukwied der «Passauer Neuen Presse». Er bezog sich dabei auf das Konjunkturbarometer Agrar seines Verbandes. Noch ungünstiger als die aktuelle Lage werde die künftige Entwicklung eingeschätzt. Rukwied sprach von einer «schwierigen wirtschaftliche Situation und einer hochgradigen Verunsicherung der Landwirte». Ein Mangel an verlässlichen Rahmenbedingungen dämpfe die Investitionen.

Von dpa