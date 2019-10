Polizei nimmt über 1000 Klimaaktivisten in London fest

London (dpa) - Die Polizei in London hat seit Montag mehr als 1000 Klimaaktivisten festgenommen. Etwa 50 Anhänger der Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion setzte Scotland Yard am City Airport in der britischen Hauptstadt fest. Dort hatten Aktivisten versucht, den Betrieb zu stören. Einem Mann mit einem Flugticket war es gelungen, beim Boarding auf das Dach einer Maschine zu klettern. Die Chefin von Scotland Yard, Cressida Dick, kritisierte das als «rücksichtslos, dumm und gefährlich». Britischen Medien zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen früheren paralympischen Radsportler.