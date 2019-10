Studie: Viele Beschäftigte beurteilen Chef kritisch

Stuttgart (dpa) - Ein großer Teil der Beschäftigten von Firmen und Behörden in Deutschland zweifelt einer Studie zufolge an der Zukunftsstrategie des eigenen Arbeitgebers. Laut «Jobstudie 2019» des Beratungsunternehmens EY vertraut zwar gut die Hälfte voll und ganz oder zumindest überwiegend darauf, dass ihre Chefs die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen. Etwa jeder Dritte allerdings hat wenig oder gar kein Vertrauen in die Strategie seines Arbeitgebers, wie es in der Studie heißt.

Von dpa