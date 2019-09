Dortmund (dpa) - Starke Regenfälle haben eine Weide mit rund 300 Schafen in Dortmund geflutet. Die Feuerwehr habe ein Rettungsboot eingesetzt und Stege gebaut, um die Tiere vor dem Ertrinken zu retten, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte am frühen Morgen. Bis 02:00 Uhr waren den Angaben zufolge 200 Tiere von der Weide geholt worden. Mehrere Tiere, darunter auch Lämmer, seien in den Wassermassen verendet.

Von dpa