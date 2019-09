Frau getötet - Tatverdächtiger noch auf Flucht

Göttingen (dpa) - Nach der tödlichen Attacke auf eine Frau auf offener Straße in Göttingen ist der Tatverdächtige noch auf der Flucht. Die Fahndung im gesamten Stadtgebiet gehe auch in der Nacht weiter, teilte die Polizei am Abend auf Twitter mit. Ein 52 Jahre alter Bekannter der 44-Jährigen soll sie umgebracht haben. Die Frau starb noch am Tatort. Zeugen, die ihr helfen wollten, wurden laut Polizei ebenfalls von dem mutmaßlichen Täter attackiert. Dabei erlitt eine Frau so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen Deutschen.

Von dpa