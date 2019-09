Trump regte Ermittlungen zu Biden an - Ukraine: Kein Druck

New York (dpa) - US-Präsident Donald Trump sieht sich entlastet, die Demokraten hingegen sehen ihn auf frischer Tat ertappt und wollen ihn des Amtes entheben: In einem Telefongespräch hat Trump Ende Juli seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen ermuntert, die seinem politischen Rivalen Joe Biden schaden könnten. «Was auch immer Sie mit dem Justizminister tun könnten, wäre toll», sagte Trump einem vom Weißen Haus veröffentlichten Gesprächsprotokoll des Telefonats zufolge. Selenskyj nahm Trump öffentlich in Schutz. «Ich denke, dass mich niemand gedrängt hat», sagte Selenskyj.