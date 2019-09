Deutschland tritt Allianz der Kohleausstiegsländer bei

Berlin (dpa) - Deutschland tritt heute der internationalen Allianz für den Kohleausstieg bei. Der Kohleausstieg sei ein zentraler Baustein für den weltweiten Klimaschutz. Das sagte Umweltministerin Svenja Schulze den Zeitungen der Funke-Mediengruppe anlässlich der am Rande des UN-Klimagipfels in New York geplanten Verkündung. Mit den Beschlüssen des Klimakabinetts bekenne sich die Bundesregierung offiziell zum Kohleausstieg. Damit könne Deutschland endlich auch der Allianz der Kohleausstiegsländer beitreten.

Von dpa