Amazon startet Klimainitiative - E-Lieferwagen bestellt

Washington (dpa) - Der US-Konzern Amazon hat sich zu ambitionierten Klimazielen verpflichtet und die Bestellung von 100 000 Elektro-Lieferwagen für die Paketzustellung bekanntgegeben. Mit der Initiative «Climate Pledge» will das Unternehmen seine Emissionen abbauen oder kompensieren, um bis 2040 klimaneutral zu sein, erklärte Amazon-Gründer Jeff Bezos in Washington. Bezos will dafür werben, dass sich auch andere Großunternehmen der Initiative abschließen. Wenn Amazon solche Klimaziele erreichen könne, «dann kann es jede Firma», sagte Bezos.

Von dpa