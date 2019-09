Unfall bei Oldtimer-Fliegertreffen - mehrere Verletzte

Kirchheim (dpa) - Bei einem Oldtimer-Fliegertreffen in Kirchheim unter Teck sind laut ersten Informationen der Polizei zwei Maschinen zusammengestoßen. Mehrere Menschen seien am Flugplatz Hahnweide verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam und ob auch Zuschauer in Mitleidenschaft gezogen wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch zur Ursache des Unfalls sei noch nichts bekannt, hieß es beim zuständigen Polizeipräsidium in Reutlingen.

Von dpa