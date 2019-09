1:1 in Leipzig: Bayern verpasst Sieg und Tabellenführung

Leipzig (dpa) - Spektakel ohne Sieger: RB Leipzig und Rekordmeister Bayern München haben sich im bisweilen hochklassigen Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga 1:1 getrennt. Unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw traf Robert Lewandowski früh zur Führung, kurz vor der Pause glich Emil Forsberg per Foulelfmeter aus. Leipzig verpasste zwar im neunten Duell mit den Bayern den zweiten Sieg, steht aber nach dem Punkt in der ausverkauften Red Bull Arena an der Tabellenspitze.