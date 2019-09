Rafael Nadal bei US Open zum fünften Mal im Endspiel

New York (dpa) - Rafael Nadal steht bei den US Open zum fünften Mal im Endspiel. Der spanische Tennisprofi gewann sein Halbfinale in New York gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 7:6 (8:6), 6:4, 6:1 und greift damit beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison nach seinem vierten Titel. Letztmals hatte Nadal in New York 2017 triumphiert. Im Finale am Sonntag trifft der 33-Jährige auf den Russen Daniil Medwedew.

Von dpa