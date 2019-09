Zwei Panda-Babys im Berliner Zoo geboren

Berlin (dpa) - Im Berliner Zoo sind zwei Panda-Babys zur Welt gekommen. «Meng Meng ist Mama - und das gleich doppelt! Wir sind so glücklich, uns fehlen die Worte!», teilte der Zoo am Morgen via Twitter mit. Laut Pressemitteilung kam das erste Panda-Baby am Samstagabend kurz vor 19.00 Uhr zur Welt - nach einer Tragezeit von 147 Tagen, wie der Zoo mitteilte. Rund eine Stunde später brachte Meng Meng dann das zweite Jungtier zur Welt. Es ist nach früheren erfolglosen Versuchen mit anderen Paaren die erste Panda-Geburt in Berlin.

Von dpa