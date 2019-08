Militär: Waldbrände in Brasilien nicht außer Kontrolle

Brasília (dpa) - Die verheerenden Waldbrände in Brasilien sind nach Einschätzung des Militärs noch nicht außer Kontrolle geraten. «Ist es schwer?. Ja, aber es ist nicht außer Kontrolle geraten», sagte Verteidigungsminister Fernando Azevedo nach einem Treffen mit Präsident Jair Bolsonaro und Kabinettskollegen. Die Regierung habe schnell reagiert und die Brände in der betroffenen Region gingen bereits zurück. Morgen will sich Bolsonaro mit den Gouverneuren der neun Bundesstaaten des Amazonasgebiets treffen und über das weitere Vorgehen beraten.