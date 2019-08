US-Präsident Trump erneut Großvater geworden

Washington (dpa) - Eric Trump, Sohn von US-Präsident Donald Trump, ist erneut Vater geworden. Er und seine Frau Lara seien voller Freude, die kleine Carolina Dorothy Trump in der Welt zu begrüßen, schrieb er auf Twitter. Das Paar hat bereits einen 2017 geborenen Sohn. Ein Foto zeigte die stolzen Eltern gemeinsam mit den Kindern, offenbar in einem Krankenhaus. Einem Instagram-Post von Lara Trump zufolge war die kleine Carolina am Montag zur Welt gekommen. Präsident Trump hat damit zehn Enkelkinder.

Von dpa