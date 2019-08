Waldbrand auf Gran Canaria wütet weiter

Las Palmas (dpa) - Der Waldbrand in den Bergen der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria wütet weiter: Das am Samstagabend nahe des Ortes Valleseco ausgebrochene Feuer habe sich mittlerweile auf 1500 Hektar ausgebreitet, teilten die lokalen Behörden mit. Geschätzt 4000 Menschen aus 40 Ortschaften seien in Sicherheit gebracht worden. Mehr als 600 Helfer, zwei Flugzeuge und neun Hubschrauber werden eingesetzt, um den Brand zu löschen. Ein Reporter hatte berichtet, die Behörden gingen von Brandstiftung aus.

Von dpa