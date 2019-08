Nach Einreiseverbot: Israel erlaubt US-Abgeordneter Besuch

Tel Aviv (dpa) - Nach einem Einreiseverbot für die muslimischen US-Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar lässt Israel Tlaib für einen Besuch ihrer Familie in das besetzte Westjordanland. Innenminister Arie Deri habe Tlaib die Einreise nach Israel für einen «humanitären Besuch ihrer 90-jährigen Großmutter genehmigt», hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums. Tlaib wurde als Tochter palästinensischer Einwanderer in Detroit geboren. Ihre Großmutter lebt nach Tlaibs Angaben in einem Dorf westlich von Ramallah.

Von dpa