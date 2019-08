Revolverheld wird Botschafter für Kinder-Hilfsorganisation

Hamburg (dpa) - Die Hamburger Band Revolverheld setzt sich künftig für Kinder und Jugendliche aus Krisengebieten und geflüchtete Kinder in Deutschland ein. Die Musiker werden offizielle Botschafter der Hilfsorganisation War Child Deutschland, teilte die Organisation in Hamburg mit. «Diese Kinder verdienen es, eine echte Chance auf ein zufriedenes Leben zu haben», sagte Bandmitglied Johannes Strate. Als War-Child-Botschafter will Revolverheld im September in ein Projektgebiet der Organisation reisen und ein Benefizkonzert geben, bei dem Spenden für War Child gesammelt werden sollen.

Von dpa