Umfrage: Mehrheit für Klimaschutz in Verfassung

München (dpa) - Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist dafür, den Klimaschutz als Staatsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 58 Prozent der Befragten an, die Idee gut oder sogar sehr gut zu finden. Nur elf Prozent erklärten, dies sei schlecht oder sehr schlecht. Unter den 18- bis 24-Jährigen war die Zustimmung mit 79 Prozent besonders groß, bei den 34- bis 44-Jährigen liegt die Zustimmung mit 46 Prozent unter dem Durchschnitt.