Aktivisten blockieren Kohlekraftwerk Mannheim

Mannheim (dpa) - Aktivisten vom Bündnis «Ende Gelände» sind am Morgen auf das Areal des Kohlekraftwerks in Mannheim gelangt. Einige befinden sich auf einem Kohleförderband. Sie protestieren damit gegen den CO2-Ausstoß der Anlage, wie ein Sprecher des Bündnisses der dpa sagte. Man wolle den Betrieb von Block 9 im Laufe des Tages stoppen. Das Steinkohlekraftwerk sei für etwa acht Prozent der CO2-Emissionen in Baden-Württemberg verantwortlich, hieß es in einer Mitteilung von «Ende Gelände». Es sei das Steinkohlekraftwerk mit dem höchsten CO2-Ausstoß in Deutschland.

Von dpa