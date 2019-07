Kleinbus überschlägt sich auf A8 - mindestens zwei Tote

Brunnthal (dpa) - Bei einem Unfall auf der A8 bei München sind am Morgen mindestens ein Erwachsener und ein Kind gestorben. Nach Polizeiangaben überschlug sich nahe Brunnthal ein Kleinbus und krachte gegen einen Baum. Der Baum stürzte um. In dem Fahrzeug saßen fünf Personen, darunter drei Kinder. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die A8 wurde in Richtung Salzburg zunächst total gesperrt.

Von dpa