Piloten: Deutsche Flughäfen weitgehend sicher

Frankfurt/Main (dpa) - Die Flughäfen in Deutschland entsprechen nicht nur den gesetzlichen Vorschriften, sondern in den allermeisten Fällen auch höheren Sicherheitsanforderungen. Zu diesem Schluss kommt die Vereinigung Cockpit in ihrem «Flughafencheck 2019». Bestnoten erhielten die Airports in München und Leipzig, während der Flughafen Mannheim von den Piloten weiterhin kritisch gesehen wird. Hier fehlt unter anderem die größere Auslaufzone am Ende der Landebahn. Im vergangenen Jahr habe es verbesserte Ausstattungen in Dortmund und Berlin-Tegel gegeben.

Von dpa