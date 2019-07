Scheuer kritisiert Umsetzung der E-Tretroller-Vorschriften

Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verteidigt die Fahrerlaubnis für Elektro-Tretroller, kritisiert aber die Umsetzung in Kommunen - vor allem im rot-rot-grün regierten Berlin. Deutschland sei spät dran mit den E-Rollern – in Städten wie Barcelona, Wien, Paris seien sie längst selbstverständlich, sagte Scheuer der «Bild». Allerdings habe der Bund das «Fahren auf Gehwegen» verboten «und ein Bußgeld vorgesehen». Leider werde aber etwa in der deutschen Hauptstadt zu wenig kontrolliert.

Von dpa