Federer und Nadal ermitteln Wimbledon-Finalisten

London (dpa) - Roger Federer und Rafael Nadal stehen sich heute in Wimbledon erstmals seit 2008 wieder gegenüber und kämpfen um den Einzug ins Endspiel. Das Halbfinal-Duell zwischen dem Schweizer Federer und dem Spanier Nadal ist als zweite Partie auf dem Centre Court angesetzt. Es ist das 40. Aufeinandertreffen der beiden Tennis-Stars. In der ersten Vorschlussrunden-Begegnung tritt der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic gegen den spanischen Überraschungs-Halbfinalisten Roberto Bautista Agut an.

Von dpa