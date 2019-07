CSD-Umzug in Köln gestartet

Köln (dpa) - In Köln hat sich am Mittag die bisher größte Christopher-Street-Day-Parade in Bewegung gesetzt. «148 Gruppen - so viele waren es noch nie», sagte Colognepride-Sprecher Oliver Lau. Aufgrund des angenehmen Wetters rechne man mit deutlich mehr als einer Million Besucher. Das diesjährige Motto des CSD lautet «50 Years of Pride. Viele. Gemeinsam. Stark!» Es erinnert an die «Stonewall»-Proteste 1969 in New York: Dort wehrten sich Homosexuelle gegen Polizeischikanen, später entstand daraus der CSD.

Von dpa