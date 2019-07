Niederlande erreichen WM-Finale gegen die USA 

Lyon (dpa) - Die Fußballerinnen aus den Niederlanden haben zum ersten Mal ein WM-Finale erreicht und treffen dort am Sonntag in Lyon auf Titelverteidiger USA. Die Mannschaft von Sarina Wiegmann setzte sich am Abend im Halbfinale knapp mit 1:0 nach Verlängerung gegen Deutschland-Bezwinger Schweden durch. Im Spiel um Platz drei treffen die Schwedinnen am Samstag in Nizza auf die USA.

Von dpa