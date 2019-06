Deutsche U21 steht im EM-Halbfinale und löst Olympia-Ticket

Udine (dpa) - Deutschlands U21-Fußballer haben den Einzug ins EM-Halbfinale und die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 perfekt gemacht. Dem Team von Trainer Stefan Kuntz reichte in Udine im letzten Vorrundenspiel ein 1:1 gegen Österreich für den Gruppensieg. Damit steht der DFB-Nachwuchs zum dritten Mal in Serie im Halbfinale einer U21-EM. Der Gegner in der Partie am Donnerstag steht noch nicht fest. Luca Waldschmidt hatte die deutsche Mannschaft nach einer knappen Viertelstunde in Führung geschossen, Kevin Danso verwandelte zehn Minuten später einen Foulelfmeter zum Ausgleich.

Von dpa