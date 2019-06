Großbrand in Schreinerei in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa) - Bei einem Großbrand in einer Schreinerei in Mönchengladbach hat die Feuerwehr gegen ein Flammenmeer gekämpft. Eine Halle stürzte ein. Die Einsatzkräfte versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude im Stadtteil Eicken zu verhindern. Ein Feuerwehrsprecher sagte: «Wir haben das Feuer unter Kontrolle.» Die Flammen waren in einem Gebäudekomplex ausgebrochen, in dem neben der Schreinerei noch weitere Betriebe untergebracht sind. Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz.