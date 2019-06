Bremen (dpa) - In einem Reisebus auf der Autobahn 1 bei Bremen ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer während der Fahrt ausbrach, ist noch unklar. Die Fahrerin konnte den Bus rechtzeitig an den Seitenstreifen fahren und alle Fahrgäste in Sicherheit bringen. Diese sollten mit einem anderen Bus des Unternehmens nach Hamburg gebracht werden.

Von dpa