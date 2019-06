Grünen-Fraktionsspitze kritisiert Umgang mit Nahles

Berlin (dpa) - Die Grünen-Fraktionsspitze hat den Umgang mit der zurückgetretenen SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles kritisiert. «Wenn Frauen mit Leidenschaft kämpfen, ecken sie an», sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt beim «Frühsommerempfang» der Grünen in Berlin. Man müsse sich in der Politik immer noch in die Augen schauen können. Göring-Eckardt ging zudem auf den historischen Wahlerfolg der Grünen bei der Europawahl ein. Aus großer Kraft erwachse auch eine große Verantwortung. Hofreiter sagte, die Bundesregierung müsse die Klimakrise endlich angehen.

Von dpa