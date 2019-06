Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Montag von seinen jüngsten Verlusten erholt. Nach Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag orientierte sich der deutsche Leitindex an der Wall Street und verbuchte Gewinne. Mit plus 0,56 Prozent stand er zum Handelsschluss bei 11 792,81 Punkten. Der Eurokurs kletterte über 1,12 Dollar und lag zuletzt bei 1,1204 US-Dollar.

Von dpa