Anruf bei Klopp: Guardiola gratuliert Liverpool zum CL-Sieg

Madrid (dpa) - Der frühere Bayern-Coach Pep Guardiola von Manchester City hat seinem Trainerkollegen Jürgen Klopp kurz nach dem Finale in Madrid zum Champions-League-Sieg mit dem FC Liverpool gratuliert. «Ich hatte gerade Pep Guardiola am Telefon», sagte Klopp bei der Pressekonferenz zum 2:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur. «Wir haben uns versprochen, uns auch nächste Saison wieder gegenseitig in den Hintern zu treten.» Liverpool hatte die englische Meisterschaft mit nur einem Punkt Rückstand auf Man City auf dem zweiten Platz beendet.

Von dpa