Klopp zu Liverpool-Sieg: «So glücklich für diese Spieler»

Madrid (dpa) - Nach dem Champions-League-Sieg mit dem FC Liverpool traut Trainer Jürgen Klopp seinem Team in den nächsten Jahren noch mehr große Erfolge zu. «Diese Gruppe ist immer noch am Anfang. Das ist ein Team in einem wundervollen Alter. Die haben die beste Zeit ihrer Karriere immer noch vor sich», sagte der deutsche Trainer nach dem 2:0-Endspiel-Sieg gegen Tottenham. Der 51-Jährige freute sich in erster Linie für seine Spieler: «Es war für mich persönlich nicht so wichtig, den Pokal zu berühren. Aber ich freue mich über die Bilder, in denen meinen Spieler ihn in der Hand halten.»

Von dpa