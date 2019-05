Deutschland und die USA: Differenzen bleiben, Ton moderater

Berlin (dpa) – Berlin und Washington sind sich trotz eines moderateren Tons im Umgang in ihren zentralen Streitpunkten nicht erkennbar näher gekommen. Kanzlerin Angela Merkel sagte beim ersten Besuch des US-Außenministers Mike Pompeo in Berlin: «Die Vereinigten Staaten sind und bleiben der wichtigste Partner für Deutschland außerhalb Europas.» In dem Statement mit Pompeo vor dem Gespräch zählte sie aber auch eine ganze Reihe von Konfliktfeldern auf, die zum Teil sehr strittig sind, voran das Atomabkommen mit dem Iran. Weiter nannte sie die Situation in Afghanistan, Libyen und Syrien.

Von dpa